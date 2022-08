Torna il caldo record: a Parma attesi 38° venerdì

Allerta meteo per il ritorno del grande caldo a Parma. Per la giornata di venerdì 5 agosto sono previste temperature massime con valori superiori a 38° C nelle zone di pianura.

L'inizio della prossima settimana dovrebbe essere segnato da qualche temporale sebbene sole e caldo intenso siano ancora predominanti. Ma sono i primi segnali che qualcosa sta cambiando: nel weekend il sole di certo non mancherà e il caldo si farà ancora sentire con temperature talora abbondantemente sopra la media, tuttavia ritroveremo anche qualche temporale in più.