Torna l'allerta gialla per i temporali

Dopo una tregua di quasi 24 ore, torna a Parma e provincia l'allerta gialla per forti piogge. Nella giornata di ieri, martedì 7 giugno, i forti rovesci hanno causato qualche problema al traffico e al manto stradale, soprattutto in provincia di Parma. Dopo una giornata di sole, ritorna la minaccia dei temporali. A partire dalle prime ore di giovedì 9 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, più probabili sui settori di pianura centro orientale della Regione. Nel pomeriggio si prevede anche un aumento del moto ondoso e non si escludono pertanto localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina.