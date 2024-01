Torna la neve nel parmense: Rifugio Lagoni si risveglia sotto la coltre bianca

È tornata la neve nell'Appennino Parmense. Al Rifugio Lagoni la coltre bianca ha coperto le strade. Sono caduti 10 centimetri di neve, mentre 15 al Lago Santo. In città solo la pioggia, che ha raggiunto i 42 millimetri da inizio mese; la norma di gennaio è 44. Le nevicate che nel frattempo si estenderanno ai rilievi romagnoli potranno assumere caratteristiche diffuse e persistenti, abbasandosi di quota fino a 6-900 metri. Il maltempo - spiega AMPRO Meteo Professionisti - potrà insistere fino in serata attivando venti molto forti in prevalenza settentrionali con raffiche di bora prossime a 100 km/h, specie sull’Alto Adriatico. Le criticità, ivi comprese le mareggiate, saranno quindi possibili, in concomitanza di un picco di alta marea astronomica a cui andrà a sommersi la componente meteorologica e quella di un mare che risulterà prevalentemente molto mosso.