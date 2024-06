Torna la pioggia nel Parmense: allerta gialla

Sarà valida dalla mezzanotte del 4 giugno fino alla mezzanotte del 5 l'allerta gialla per temporali diramata dalla Protezione Civile per la provincia di Parma. Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità , con possibili effetti e danni associati, più probabili su aree appenniniche e pianure centro-occidentali durante le ore pomeridiane ed in esaurimento serale. Non si escludono occasionali fenomeni franosi e possibili innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori.