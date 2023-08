Monchio delle corti: sabato 2 settembre Gianni Drudi in concerto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Sabato 2 settembre, alle ore 12, nel pratone della stazione sciistica di Prato Spilla, Monchio delle Corti in provincia di Parma, nel cuore dell'Appennino Tosco-Emiliano, al confine tra Massa Carrara e Reggio Emilia, si terrà il concerto del celebre cantautore romagnolo Gianni Drudi diventato famoso per il suo tormentone FIKI FIKI. Per info: 3804985292 – info@pratospilla.pr.it La rinomata stazione sciistica di Prato Spilla in occasione della sua riapertura, tra le tante novità, c’è anche quella di avere scelto per la direzione artistica della struttura il famoso cantautore Fabrizio Venturi. A dare l’incarico della direzione artistica al cantautore, è stato il legale rappresentante della Società Emmarine Emerson Pereira Da Silva. Fabrizio Venturi, La Poesia del Pop Rock Italiano, con la canzone “CARO PADRE” è il vincitore della gara per l’Inno Ufficiale della FONDAZIONE INTERNAZIONALE GIOVANNI PAOLO II. Nella sua carriera sono molti i suoi successi, da Sanremo, alle sue importanti collaborazioni, dove lo hanno visto partecipe in eventi musicali al fianco di leggende internazionali quali: Ray Charles, Billy Idol, Toya Jackson, The Temptations, Gipsy King, Randy Crawford e molti altri. Venturi vanta collaborazioni con, Maurizio Solieri (chitarrista storico di Vasco Rossi), Adelmo Fornaciari (Zucchero), Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Mogol, Cristiano Minellono, Alberto Testa che è stato il suo Maestro e Produttore Artistico, Beppe Dati (autore di grandi successi italiani di Laura Pausini, Marco Masini, Mia Martini), Demo Morselli, Gianni Bella, Aida Cooper, Ronnie Jackson, Frank Raya, Beppe Cantarelli, Cristiano Malgioglio… e molti altri. Adesso come riportato dalle più grandi agenzie stampa Fabrizio Venturi è l’ideatore e il Direttore artistico del Sanremo Cristian Music, il Festival della Canzone Cristiana di Sanremo, giunto già alla sua III edizione, che si svolge in contemporanea con il Festival della Canzone Italiana di Amadeus. Un festival nel Festival, una staffetta musicale, che ha come obbiettivo quello di realizzare un connubio creativo tra la canzone e la fede e tra la canzone e la lode a Dio. Lo scopo è quello di lodare Dio attraverso la musica nella Città dei fiori, ossia a Sanremo, che è il luogo che meglio rappresenta l’Italia musicale. Il grande successo raggiunto dal Festival della Canzone Cristiana ha spalancato le porte ad artisti della Christian music italiana, dando voce per la prima volta a questo genere anche in Italia, cosa che fino ad ora non era mai avvenuto, collocando il Sanremo Cristian Music Festival come prima vetrina della Christian Music italiana. L’incarico di Venturi per la direzione artistica di Prato Spilla, inizia con il concerto nel pratone del complesso sciistico con un grande artista della canzone ironica, il celebre cantautore romagnolo Gianni Drudi, famoso in tutta Italia per avere venduto quasi un milione di copie del tormentone FIKI FIKI. Il grande evento si terrà nel pratone difronte alle piste da sci, verranno posizionati dei grandi braceri dove sarà possibile degustare golose grigliate, oltre a formaggi, affettati ed altre bontà locali, tutto innaffiato da vini locali e birra. Sarà una grande festa di saluto all’estate, una bellissima festa informale e in libertà all’aria aperta, adatta per tutti, piccoli e grandi, insomma tutti insieme cantando e ballando con le canzoni del goliardico Gianni Drudi. La carriera artistica di Gianni Drudi inizia a metà degli anni ottanta quando incide il suo primo singolo dal titolo “Come stai” cantata a Discoinverno in onda su Rai 2. In seguito è ospite del Girofestival su Rai 3. Con la sua canzone “La Pantera” è stato ospite al programma televisivo Jeans Due di da Fabio Fazio. Ma la sua affermazione avviene nella trasmissione Mai dire TV di Italia 1 con la canzone Fiky Fiky. Lo abbiamo visto poi in diverse trasmissioni televisive quali: Superclassifica Show, Maurizio Costanzo Show, Bella estate e Mai dire gol e molte altre. Per l'etichetta Ricordi International incide l'album “Il goliardico Drudi” e inizia la collaborazione con il paroliere Luciano Beretta, autore di Adriano Celentano, realizzando brani sempre sul filo del doppio senso, quali “Com'è bello lavarsi”, “Tiramisù la banana col bacio”, “L'uccello”. Drudi compone poi insieme a Bobby Solo “Addio Summertime”, l'album “Vacanze alternative” con Omar Lambertini. Sarà un grande evento che porterà a tutto il comprensorio, un grande e meritato ritorno mediatico, e chissà se a sorpresa salirà sul palco anche il cantautore Fabrizio Venturi?