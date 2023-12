montagna 2000 a bardi per la “nuova” via pietro cella e la consegna delle nuove divise alla protezione civile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Venerdì 8 dicembre 2023, alla presenza di Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna e Valentina Pontremoli, Sindaca di Bardi, è stata inaugurata la “nuova” via Pietro Cella a Bardi, intitolata al primo alpino medaglia d’oro al valore militare in Italia. I lavori di riqualificazione di Via Cella hanno riguardato il rifacimento dei sottoservizi e sono durati poco più di 3 mesi. In particolare, Montagna 2000 ha rinnovato le condotte di distribuzione e i relativi allacci di circa quaranta utenze. Durante i lavori, la società si è adoperata per garantire la continuità del servizio idrico alle utenze domestiche e alle attività commerciali presenti tra cui bar e ristoranti cercando di arrecare al minimo i disagi. Gli idraulici di Montagna 2000 Spa, presenti sul territorio, erano allertati per intervenire tempestivamente qualora si fossero verificate problematiche dovute alla complessità dei lavori. Difficoltà dovute al rifacimento dei sottoservizi tra cui acqua, gas, elettricità e linee telefoniche e che hanno richiesto grande sinergia tra le innumerevoli ditte presenti nel cantiere che operavano su più fronti, al fine di garantire la perfetta riuscita dell’operato ed il rispetto degli elevati standard di sicurezza sul lavoro. Montagna 2000 ha provveduto alla sostituzione di circa 350 metri di linea principale DN75 con tubazione PE ad elevatissima resistenza del tipo RC PN25 ed i relativi allacci. I lavori di rifacimento di Via Pietro Cella sono stati inseriti nel programma operativo degli interventi di manutenzione straordinaria dell'acquedotto. La sostituzione dell'acquedotto di Via Pietro Cella è uno tra i tanti interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato il centro storico di Bardi. Negli ultimi due anni infatti sono state interamente rinnovate le tubazioni di Piazza Martiri d'Ungheria, Via Giordani, Via San Francesco, Piazza del Grano, Borgo Riolo, con conseguenti benefici in termini di qualità del servizio idrico integrato. L’inaugurazione di via Cella è stata anche l’occasione per la consegna delle nuove divise delle Protezione Civile di Bardi donate da Montagna 2000. Nella sede del Municipio di Bardi, Alessandro Berzolla, Amministratore Unico di Montagna 2000 Spa, in presenza di Valentina Pontremoli, Sindaca di Bardi, ha conferito le nuove divise. Berzolla ha dichiarato: “Montagna 2000 ha voluto donare le nuove divise alla sezione di Bardi della Protezione Civile. Il nostro è un piccolo gesto che vuole gratificare i volontari che si impegnano ogni giorno per la collettività e ribadire la vicinanza dell'azienda al territorio in cui opera”.