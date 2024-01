montagna 2000 aderisce all’accordo di rete di scopo "hitech farm - alta val taro e alta val ceno"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Montagna 2000 S.p.a. aderisce ad HITECH FARM, il progetto, di cui è capofila il Comune di Bedonia, finalizzato a creare una rete tra le aziende e gli artigiani che lavorano nel territorio dell’Alta Val Taro e Alta Val Ceno e le istituzioni scolastiche, in particolare l’istituto Zappa-Fermi nelle sedi di Bedonia e Borgo Val di Taro. L’accordo di rete nasce per realizzare attività e servizi che hanno lo scopo di perseguire obiettivi in settori strategici per la scuola. “HITECH FARM - Alta Val Taro e Alta Val Ceno" è finalizzato a stabilire una connessione organica tra il tessuto imprenditoriale ed artigianale sul territorio dell’Alta Val Taro e Alta Val Ceno e le azioni educative realizzate dalle istituzioni scolastiche e dagli enti formativi attivi sul medesimo territorio. L’accordo, cui hanno aderito ben ventidue soggetti di differenti settori, ha durata biennale. Alessandro Berzolla, Amministratore Unico di Montagna 2000 S.p.a. ha dichiarato: “Crediamo che la sinergia tra il pubblico e il privato sia un modello vincente per lo sviluppo e il rilancio del territorio. Per questo motivo Montagna 2000 S.p.a., società in house e pertanto a partecipazione pubblica, ha aderito con entusiasmo a questo progetto. Collaborare per la formazione curriculare e la crescita professionale dei ragazzi che approcciano il mondo del lavoro ci rende orgogliosi in quanto potranno comprendere quanto il nostro lavoro sia fondamentale perché garantiamo un servizio primario alla cittadinanza. Il servizio idrico è un settore particolarmente interessante perché si lega in modo particolare con l’ecologia e la sostenibilità ambientale”. Montagna 2000 S.p.a. mette a disposizione le proprie competenze per la formazione delle nuove generazioni del territorio in cui opera credendo che la collaborazione tra le aziende che hanno aderito al progetto sarà il motore per la crescita locale.