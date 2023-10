montagna 2000 rinnova le certificazioni iso 9001 e iso 50001

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Montagna 2000 Spa ha rinnovato le certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN CEI ISO 50001. Entrambe le certificazioni sono volontarie e perseguono l’obiettivo aziendale di ottimizzare la struttura organizzativa e di ridurre i consumi energetici, nonché l’impatto sull’ambiente della società. Il rilascio delle certificazioni segue un rigoroso iter di verifica, monitoraggio, valutazione e analisi da parte di DNV, l’ente certificatore, che ne ha attestato la conformità ai sistemi di gestione. Montagna 2000 ha scelto di sottostare a ispezioni e accertamenti periodici sulle normative internazionali di riferimento e ottenere riconoscimenti standardizzati e verificabili che ne attestino il perseguimento degli obiettivi sostenibili e dello sviluppo aziendale. La UNI EN ISO 9001 è una normativa volta al miglioramento continuo e costante dell’azienda, con obiettivo l’ottimizzazione della struttura organizzativa. La UNI EN CEI ISO 50001 certifica il sistema di gestione dell’energia ponendo l’accento sulla riduzione del consumo di energia, l'impatto ambientale e aumentando la redditività. Il fine della norma è consentire che l’azienda adotti strategie di gestione che sostengono un incremento dell’efficienza nell’uso dell’energia ed il progressivo miglioramento delle prestazioni energetiche. Per Montagna 2000 la gestione dell’energia riveste un ruolo cruciale nel bilancio societario e la società intende migliorarla attraverso l’efficienza energetica degli impianti e delle reti unita all’autoproduzione di energia rinnovabile; l’energia elettrica è il secondo costo aziendale e la crisi dello scorso anno ha evidenziato l’importanza di un corretto monitoraggio. “Poter contare su un sistema di gestione energetico certificato consente di aumentare il controllo sui consumi per l’ottimizzazione continua delle prestazioni energetiche e la riduzione degli impatti ambientali” – ha dichiarato Silvia Mazzucchelli, QHSEE manager di Montagna 2000, che ha gestito in azienda l’iter di rinnovo delle certificazioni. “L’obiettivo aziendale è migliorare l’efficienza del servizio fornito agli utenti, il funzionamento di reti e impianti e la redditività aziendale. Il rinnovo delle certificazioni è un traguardo importante perché ci consente di continuare ad adoperarci per offrire il miglior servizio possibile ai nostri clienti e migliorare costantemente le nostre prestazioni” - ha dichiarato il Direttore Generale di Montagna 2000 Emilio Guidetti.