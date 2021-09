montagna 2000 rinnova le certificazioni uni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Montagna 2000 Spa ha sostenuto e superato in questi giorni gli audit per le certificazioni UNI EN ISO 9001 ed UNI CEI EN ISO 50001, riemissione nel primo caso e sorveglianza nel secondo. “Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno dei colleghi, delle colleghe, dei consulenti che si sono prodigati e che ringrazio, ma soprattutto grazie al lavoro di Silvia Mazzucchelli che ha assunto il ruolo di QHSEE manager e che segue, tra le altre cose, il Bilancio Socio Ambientale – ha dichiarato il Direttore Generale Emilio Guidetti”. Per migliorare l’efficienza del servizio fornito agli utenti, il funzionamento di reti e impianti e la redditività aziendale, Montagna 2000 ha scelto di sottoporsi a controlli e verifiche periodiche sulle normative internazionali di riferimento e ottenere riconoscimenti definiti e verificabili che ne attestano il perseguimento degli obiettivi sostenibili e lo sviluppo aziendale. La norma UNI EN ISO 9001 specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità e certifica il miglioramento continuo e costante dell’azienda, avendo come obiettivo l’ottimizzazione della struttura organizzativa e dei processi. La UNI CEI EN ISO 50001 specifica i requisiti per implementare e migliorare il sistema di gestione dell’energia il cui costo è il secondo in ordine di importanza nel bilancio della società. L’obiettivo della norma è quello di consentire che l’azienda adotti strategie di gestione che portino un aumento dell’efficienza nell’uso dell’energia ed il progressivo miglioramento delle prestazioni energetiche. Per Montagna 2000 la gestione dell’energia è un elemento centrale della strategia aziendale da perseguire attraverso l’efficienza energetica degli impianti e delle reti unita all’autoproduzione di energia rinnovabile.