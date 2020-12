montagna 2000 s.p.a. presenta il bilancio socio ambientale 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Giunge alla quarta edizione, la pubblicazione del Bilancio Socio Ambientale di Montagna 2000 Spa, lo strumento che rivela l’impegno e le azioni intraprese dalla società per la sostenibilità ambientale e sociale. Il documento è scritto su base volontaria ma è un’importante dichiarazione pubblica che racconta agli stakeholder come l’azienda si muove nel territorio e quali valori genera. L’Amministratore Unico e Direttore Generale di Montagna 2000 Spa Emilio Guidetti ha dichiarato: “L’emergenza COVID-19 ha occupato gran parte delle attenzioni dell’azienda che non ha però voluto mancare a questo importante appuntamento. La realizzazione del Bilancio Socio Ambientale è un atto di responsabilità verso l’intera comunità e ci avvicina al territorio. Montagna 2000 oggi è in prima linea nella realizzazione di investimenti che permettano la riduzione dell’impatto ambientale ed energetico per metro cubo di acqua prodotta, e la collocano, nella propria classe dimensionale, tra gli esempi più virtuosi del panorama dei gestori del Servizio Idrico Integrato (SII). Una dimostrazione dell’impegno che la società sta investendo sul territorio in termini di qualità ed energia è la realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana all’interno del sito industriale della ex Ceramica Borgotaro che ospiterà la nuova sede della società nel 2021”. Il Bilancio Socio Ambientale è suddiviso in capitoli in cui sono descritte le azioni che la società compie ogni giorno per svolgere la funzione di gestore del servizio idrico integrato all’insegna della riduzione dell’impatto ambientale e della promozione della sostenibilità ambientale favorendo l’utilizzo delle risorse rinnovabili. Le differenti sezioni dedicate ai diversi settori esaminati, sono spiegate attraverso gli obiettivi (goals) di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite previsti dall’Agenda 2030 che la società si propone di perseguire. Il Bilancio Socio Ambientale è stato realizzato da Silvia Mazzucchelli di Montagna 2000 Spa ed Elisa Giuliani, Professore ordinario dell’Università di Pisa che ne ha supervisionato e verificato i dati. Silvia Mazzucchelli Quality, Health & Safety, Environment, Energy Manager di Montagna 2000 ha sottolineato: “Troverete alcune informazioni su come la società abbia reagito ed affrontato l’emergenza sanitaria in atto, cercando di tutelare tutti gli stakeholders della stessa e trasformando un rischio in una opportunità avviando la produzione di soluzione idroalcolica per le mani. All’interno del documento scoprirete anche i risultati conseguiti nell’anno dalla società e gli obiettivi di miglioramento proposti”. Il Bilancio Socio Ambientale è disponibile online sul sito www.montagna2000.com