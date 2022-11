montagna 2000 s.p.a. presenta il bilancio socio ambientale 2021

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Montagna 2000 Spa, la società che si occupa del servizio idrico integrato nelle valli del Taro e del Ceno, ha pubblicato il Bilancio Socio Ambientale 2021. Il Bilancio Socio Ambientale, giunto alla quinta edizione, è un documento scritto su base volontaria, che la società redige per rendere pubbliche le azioni che compie in ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economico. Per la società è un’importante dichiarazione pubblica che racconta ai portatori di interesse (stakeholder) come l’azienda opera nel territorio e quali valori genera; è infatti definita anche come rendicontazione non contabile. L’Amministratore Unico Alessandro Berzolla ha dichiarato: “Il settore idrico gioca un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi per la salvaguardia delle risorse naturali, della salute umana e contribuisce alla transizione ecologica attraverso le sue politiche di lungo periodo. In questo contesto, Montagna 2000 è chiamata ad accrescere sempre più il suo ruolo di protagonista della sostenibilità nell’ambito territoriale assegnatole e conseguentemente, a perseguire la strategia tracciata attraverso le implementazioni delle azioni programmate in una visione di lungo termine. Montagna 2000 ha continuato anche nel 2021 ad esercitare questo ruolo di protagonista nel territorio innanzitutto attuando investimenti pari a 1.8m € - raggiungendo così c.a. 9.2m € nell’ultimo quinquennio - che comprendono l’ammodernamento delle infrastrutture, l’introduzione di strumenti di monitoraggio per la prevenzione di perdite delle reti idriche e la sua riduzione strutturale”. Il Bilancio Socio Ambientale è suddiviso in capitoli in cui sono descritte le azioni che la società compie quotidianamente in qualità di gestore del servizio idrico integrato all’insegna della riduzione dell’impatto ambientale e della promozione della sostenibilità ambientale favorendo l’utilizzo delle risorse rinnovabili. Nell’edizione 2021 del Bilancio Socio Ambientale, è stata aggiornata l’analisi di materialità, svolta precedentemente nel 2018, attraverso un questionario che è stato sottoposto ad alcuni stakeholder (dipendenti, utenti, enti pubblici, consulenti e fornitori), finalizzato a mappare gli argomenti ritenuti più “materiali”. I temi che hanno riscontrato maggior rilevanza sono: uso sostenibile della risorsa idrica, elevati standard di salute e sicurezza sul lavoro, riduzione delle emissioni inquinanti, utilizzo di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica. Si nota inoltre l'importanza del tema dei diritti umani e dei diritti sul lavoro, dell'economia circolare, della lotta alla corruzione e della trasparenza. Per affrontare e conseguire i temi prioritari individuati dai portatori di interesse, Montagna 2000 persegue gli obiettivi (goals) di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite previsti dall’Agenda 2030. Il Bilancio Socio Ambientale è stato realizzato da Silvia Mazzucchelli di Montagna 2000 Spa, da Elisa Giuliani, Professore ordinario dell’Università di Pisa che ne ha supervisionato e verificato i dati, da Giulia Romano, consulente, che ha supportato la stesura del documento e da Fabio Claudio Pomini per la progettazione grafica. Silvia Mazzucchelli Quality, Health & Safety, Environment, Energy Manager di Montagna 2000 ha sottolineato: “Anche in questa edizione del Bilancio Socio Ambientale raccontiamo come lavoriamo e operiamo sul territorio. Attraverso questo importante documento, l’utenza e gli altri portatori di interesse possono comprendere le linee guida che muovono la società verso un futuro sempre più sostenibile, con un basso impatto ambientale ed energetico. Montagna 2000 promuove il lavoro sul territorio congiunto alla tutela ambientale. La realizzazione di gran parte dei progetti portati a termine in questi anni ha visto collaborare assieme imprese di tutto il territorio. È con questa logica che la società intende operare anche in futuro, valorizzando il territorio e la sostenibilità quali punti focali per il potenziamento ed il progresso di Montagna 2000 Spa”. Il Bilancio Socio Ambientale è disponibile online sul sito https://www.montagna2000.com/chi-siamo/sostenibilita/