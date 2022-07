montagna 2000 spa: compiuti importanti lavori sulla rete per contrastare l’emergenza idrica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Venerdì 1° luglio è stata segnalata una criticità a Grezzo in Comune di Bardi risolta rapidamente nella tarda serata installando un bypass che ha permesso di recuperare acqua da un serbatoio più a monte e limitando i disagi all’utenza. Nelle prime ore della mattina di domenica 3 luglio, la rottura di una pompa nel serbatoio La Nave in Comune di Albareto ha richiesto l’intervento dei nostri uomini che l’hanno sostituita tempestivamente con una presente in magazzino. Il servizio è stato ripristinato in mattinata ma la lunghezza delle tratte e le necessità legate alla presenza di un allevamento di bovini ha indotto il gestore a riempire parte della rete con un'autocisterna per accelerare i tempi di ripristino; non sono mancati purtroppo alcuni disagi per i quali ci scusiamo. Nella notte tra il 5 e il 6 luglio sono stati realizzati importanti lavori sulla rete idrica nel Comune di Fornovo. Gli operatori hanno portato a termine una delicata operazione per l'installazione dei misuratori di portata al Serbatoio Case Tebaldi di Fornovo di Taro. L'operazione è iniziata alle ore 21,00 ed è terminata a notte inoltrata dopo avere rimosso le parti precedenti e saldato le nuove tubazioni con le modifiche necessarie per l'installazione dei misuratori. I lavori sono stati necessari per poter monitorare il prelievo dalla rete e identificare prelievi anomali dalla stessa andando progressivamente a ridurre le aree legate alle perdite tecniche, all'evasione e all'elusione riducendo il prelievo dall'ambiente. Una migliore conoscenza dei prelievi può aiutare a ridurre le cause di sofferenza idrica anche in una situazione anomala come quella attuale. Il gestore del servizio idrico ha compiuto lavori fondamentali per ridurre i disagi alla popolazione, ma il comportamento responsabile dei cittadini rimane la chiave per contrastare questa grave emergenza idrica. Montagna 2000 invita gli utenti all’utilizzo dell’acqua solo per usi idropotabili e a segnalare tempestivamente eventuali guasti o perdite al numero verde 800 999 503.