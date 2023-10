Navatta group festeggia 40 anni nel food processing, inaugura il programma happy machines e va a caccia di talenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Pilastro di Langhirano (PR), 2023. Navatta Group ha scelto Cibus Tec 2023 per festeggiare il traguardo dei primi 40 anni di attività nell’ambito del food processing e ha invitato stampa, clienti, fornitori e stakeholder ad un brindisi presso il proprio stand (Pad 5, I 006) dove è stato allestito anche un Talent Hub per la raccolta di CV e autocandidature di chi è motivato a lavorare in un gruppo specializzato e in forte espansione a livello nazionale e internazionale. Il gruppo sta infatti cercando 1 project manager, 2 ingegneri meccanici di progetto, 2 tecnici (anche da formare) e 1 risorsa commerciale junior, da integrare nella dinamica realtà produttiva della Food Valley. Una lunga storia di successi quella di Navatta Group, azienda fondata da Giuseppe Navatta nel 1983, e divenuta uno dei principali player globali del settore. Da piccola officina specializzata nella progettazione e nella costruzione di macchine per lavorare i pomodori pelati, attraverso una serie di acquisizioni iniziate negli anni 2000, Navatta Group è infatti oggi una grande azienda che vende in tutto il mondo e promuove l’eccellenza Made in Italy nell’ambito della meccanica e del Food. Con 90 dipendenti, un fatturato che nel 2023 supererà i 20 milioni di Euro, e un’ expertise consolidata nell’ambito della progettazione, della produzione, dell’installazione e della manutenzione di macchine per la lavorazione di alimenti e cucine industriali per la preparazione di formulati, Navatta Group si prepara ai prossimi 40 anni con l’imminente costruzione di un polo produttivo da 10mila mq, gemello di quello attuale, proprio accanto alla sede odierna, per rispondere all’incremento di richieste e preparare nuovi progetti orientati all’economia circolare. Fiore all’occhiello dell’attuale offerta di Navatta Group sono macchine e linee di produzione, caratterizzate da un altissimo grado di affidabilità, ulteriormente incrementato dal nuovo programma di assistenza programmata Happy Machines: un programma di periodiche ispezioni diagnostiche e test delle macchine on site, integrabile nel contratto d’acquisto con l’obiettivo di prevenire eventuali malfunzionamenti, l’usura dei ricambi e generiche emergenze che potrebbero interrompere la produzione. Navatta Group è un’azienda parmense specializzata in progettazione, produzione, installazione e manutenzione di macchine e linee di lavorazione per alimenti. Nata nel 1983 con la lavorazione del pomodoro (concentrato, pelati, cubetti, polpa e purea) negli anni, e attraverso una serie di acquisizioni sul territorio, ha ampliato l’offerta con macchine per la lavorazione e l’estrazione di succhi di frutta e verdura e per il packaging alimentare. Oggi vende in oltre 70 Paesi del mondo anche cucine industriali per la preparazione di formulati, e si prepara alla grande sfida dell’economia circolare con nuovi impianti per la lavorazione di scarti e residui. Macchine solide, alta specializzazione, servizi affidabili e la lunga esperienza fanno di Navatta Group un apprezzato fornitore per molte aziende alimentari di tutto il mondo. www.navatta-group.com