notizia corto circuito in città di parma

Stamattina si è verificato un corto circuito nel quadro elettrico di una cella frigorifera della cucina; cella frigorifera per altro non funzionante ed oggetto di manutenzione da parte di una ditta esterna nella giornata di ieri. E’ immediatamente scattato il piano antincendio e il principio di incendio è stato immediatamente spento da un operatore della struttura. Tutte le zone filtro sono correttamente scattate e non si è avuta alcuna propagazione di fumo in clinica. Nessuna ripercussione sull’attività sanitaria. Non appena saranno ultimati gli accertamenti la cucina sarà riaperta; per ora è stato incaricato un servizio esterno di provvedere ai pasti dei degenti. La Direzione Casa di cura Città di Parma SpA