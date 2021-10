notturno de l’amistade: l’evento del 2 novembre al teatro regio da un progetto del trio amadei in collaborazione con la fondazione fabrizio de andré.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il Trio Amadei in collaborazione con la Fondazione Fabrizio De André e il compositore contemporaneo tedesco di fama mondiale Markus Stockhausen, portano in scena un concerto-evento in programma per il 2 Novembre nella fantastica cornice del Teatro Regio di Parma. La serata vedrà la partecipazione di moltissimi musicisti, cantanti e artisti internazionali impegnati in un racconto musicale che vuole essere una citazione del celebre brano di De André “Disamistade”, in direzione ostinata e contraria, in un ideale proseguimento dell’opera dell’autore, capendo, attraversando e provando a superare le domande che soggiacciono la canzone stessa: che ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa. Durante la serata le canzoni di De André si fonderanno con brani di musica classica e popolare. Gli arrangiamenti abbinati alle canzoni sono in continuo sviluppo e aperti a nuove contaminazioni. Alcuni esempi sono: Tchaikowsky, Telemann, Sostakovic, Rossini, arrangiamenti e composizioni di Trio Amadei, Markus Stockhausen, Malasangre. Main sponsor della serata è Raytec Vision, azienda di Parma che produce macchine per la selezione alimentare dal 2001 e che da anni collabora con Utinam per la promozione del ValcenoArte Festival, un evento che si tiene ogni anno in Valceno e che vuole pro-muovere il territorio attraverso eventi culturali di rilievo. La serata, che è aperta a tutti gli appassionati di musica, sarà un’occasione per Raytec di festeggiare il ventesimo anniversario dalla fondazione e regalare a Parma un evento unico nel suo genere. L’evento è aperto al pubblico e i biglietti (posto unico a 12 €) sono acquistabili diretta-mente presso la Biglietteria del Teatro Regio o online sul sito www.biglietteriateatrore-gioparma.it