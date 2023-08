'Once upon a time': laboratorio di recitazione in inglese a Berceto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

A Berceto si recita in inglese. Il 5 agosto alle ore 19:30 presso il Teatro Casa della Gioventù di Berceto, andrà in scena lo spettacolo “Once upon a time”, esito del laboratorio “Impara l’inglese recitando”, a cura di Noa Zatta. In scena piccoli grandi attori metteranno in scena una favola creata dal gruppo per l’occasione: Anita Cardinali, Giovanni Cardinali, Eva Luce Ferrari, Annica Pasquinelli, Elena Passera. Visto il successo, il laboratorio verrà riproposto nel periodo dal 7 al 12 agosto. E’ aperto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e avrà luogo presso il Museo Pier Maria Rossi di Berceto. Per iscriversi e per informazioni dettagliate scrivere una mail a: info@accademiaproscenio.org. Lo spettacolo “Once upon a time” verrà proposto a offerta libera. Informazioni e prenotazioni via mail (info@accademiaproscenio.org) o whatsapp (327.7558455). Tutti i programmi dei corsi organizzati da Accademia Proscenio sono visibili sul sito www.accademiaproscenio.org. Noa Zatta Attrice teatrale e cinematografica italo-svizzera, è nata e cresciuta a Parma. Fin da piccola ha frequentato l’ambiente teatrale e musicale. Tra i suoi film come interprete ricordiamo: “Il Ragazzo Invisibile”, “Il Club dei 27”, “Il Ragazzo Invisibile: Seconda Generazione”, “Sott’acqua”, “Non uccidere”, “Mudmonster”, “La Gioia all’Improvviso”. Nel 2020, dopo la maturità classica, si trasferisce in U.K. dove consegue il Diploma HE in Theatre Arts presso la East15 Acting School, presso l’Università dell’Essex. Dal 2021 frequenta il BA (HONS) in World Performance sempre presso la East15 Acting School dell’Università dell’Essex. Bilingue, parla e recita in inglese e italiano. Vive tra Londra e l’Italia.