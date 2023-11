Open day alla scuola d'infanzia "maria ausiliatrice"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

“L’educazione è cosa di cuore” diceva san Giovanni Bosco, così sabato prossimo, 18 novembre 2023, non apriamo solo le porte e i portoni per presentarci a chiunque voglia venire a conoscere la nostra scuola e il suo progetto educativo ma anche braccia e cuore per accogliervi. La scuola dell’infanzia paritaria “Maria Ausiliatrice”, posta a due passi dal centro storico di Parma (piazzale san Benedetto) si muove tra la consolidata tradizione del sistema preventivo, valore fondante del carisma salesiano, e l’innovazione a cui si orientano i percorsi educativi. Ampi e confortevoli spazi e la garanzia di una comunità educante danno vita a progetti, laboratori, incontri, feste e corsi extrascolastici…e novità in cantiere. Vuoi sapere quali? Consulta il nostro sito www.imaparma.it e vieni a trovarci sabato all’open day 18 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12 o all’open night dalle ore 18 alle ore 19.30. Disponibilità in altre date per un colloquio e visita telefonando al 0521 234330.