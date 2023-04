oppici alza il tiro, nell'irc con la 208 r2

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Collecchio Corse aumenta la posta in palio, arricchendo la propria pattuglia al via dell'International Rally Cup con Fabio Oppici, pronto a lanciarsi in una nuova ed entusiasmante avventura che lo vedrà parcheggiare la Peugeot 106 Rallye gruppo N. Dopo una lunga militanza tra le millesei del produzione, debutto risalente all'inizio della stagione 2009 nonostante qualche sporadica apparizioni in altre classi, il pilota di Medesano ha deciso di ripartire da zero, consapevole di dover ritornare sui banchi di scuola in questa stagione. Il portacolori di Collecchio Corse, sempre affiancato dall'inseparabile Davide Pisati, sarà della partita al volante di una Peugeot 208 R2, messa a disposizione nell'occasione da Autotecnica2. “Dopo lunghe analisi con la scuderia” – racconta Oppici – “abbiamo deciso che era ora di cambiare. La Peugeot 106 ci ha dato tante soddisfazioni ma è dal 2009 che ci corriamo ed era ora di andare alla ricerca di nuove sfide, di nuovi stimoli. Abbiamo così ritenuto che il passaggio più naturale sarebbe stato quello di salire su una Peugeot 208 R2. Scendendo da un millesei produzione l'utilizzo del motore è molto similare. Certo, cambierà tutto per quanto riguarda la tenuta, specialmente in curva, ma passare al turbo avrebbe stravolto troppo il mio sistema di guida. Sarà un anno votato a fare esperienza, ben sapendo che ci troveremo in mezzo ad avversari che conoscono molto bene questa vettura, con anni di esperienza. Vorrei ringraziare tutti i partners che, per sostenere questo programma, hanno fatto un ulteriore sforzo. Ci auguriamo di poterli ripagare crescendo rapidamente nel corso di questa stagione 2023.” Saranno quattro gli eventi che andranno a costituire il calendario 2023 griffato IRC, ad iniziare dal rientro del Rally Elba, in programma per il 21 e 22 Aprile, prima di passare a due classiche della serie, il Rally del Taro, al 27 e 28 Maggio, ed il Rally del Casentino, al 7 e 8 di Luglio. Il gran finale sarà riservato ad una nuova entrata, il Rally Città di Schio, che, tenendosi il 17 e 18 Novembre, risulterà essere un appuntamento particolarmente selettivo per il meteo. “Due gare nuove e due già affrontate lo scorso anno” – aggiunge Oppici – “ma quella che sarà più tosta, credo, sarà Schio. Correndo a Novembre il meteo la farà da padrone. Potrà succedere di tutto, dalla neve alla pioggia. L'Elba, la prima gara che affronteremo, è invece famoso per le sue strade scivolose. Trovarsi con una nuova vettura, in queste condizioni, renderà il nostro esordio ancora più difficile. Sarà un anno accademico per noi, di passaggio, ma venderemo cara la pelle, dando il massimo come facciamo ogni volta che partiamo.” “Un grosso in bocca al lupo a Fabio” – gli fa eco Gianni Assirati (presidente Collecchio Corse) – “e siamo certi che, nonostante si tratti del primo anno su una vettura più recente, non faticherà ad adattarsi ed arriverà presto ad essere competitivo per le posizioni che contano. Dal canto nostro gli daremo il massimo del supporto, per permettergli di ben figurare, ma non abbiamo ancora terminato con le sorprese perchè un terzo alfiere è pronto ad essere schierato nell'IRC.”