parma e reggio assieme nella winter cup con audace, sorbolo, bassa parmense e taneto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Tanti bambini in campo per il primo fine settimana di partite della nuova edizione della Winter Cup 2021/2022, organizzata da Audace, Bassa Parmense e Sorbolo, in collaborazione con l’Asd Taneto che vede protagoniste 26 società e per un totale di 90 squadre. La Winter Cup ha iniziato a scendere in campo dal 18 dicembre e si giocherà ogni fine settimana; solo nella pausa natalizia e di fine anno non si sono giocate partite che riprenderanno sabato 8 e domenica 9 gennaio, per concludersi nel febbraio del 2022, quando riprenderanno i campionati di federazione, ora fermi per la pausa invernale. I protagonisti di questa splendida avventura di calcio giovanile sono i ragazzi del primo e del secondo anno delle categorie Esordienti (2009 e 2010), Pulcini (2011 e 2012) e Primi calci (2013 e 2014). Le partite di ogni settimana si giocano su tre splendidi campi in erba sintetica: il campo “Cavicchioni”, in via XI febbraio a Trecasali di Parma; il “Taneto 20.14”, in via Tonelli a Taneto di Gattatico, nel reggiano e il “Camp Nòv”, in via IV novembre a Sorbolo di Parma. Per seguire i risultati, le classifiche e verifio care i prossimi appuntamenti della manifestazione l'Audace ha creato un sito ad hoc all'indirizzo www.wintercup.pr.it. La gara inaugurale ha avuto luogo nel bellissimo impianto del Taneto 20.14, partner sportivo di U.S. Audace, a Taneto di Gattatico, dove durante la stagione regolare si sono trasferite alcune formazioni audacine che hanno quindi espanso il loro raggio d'azione anche al territorio reggiano della società guidata dal presidente Luigi Mavilla. Maurizio Ballacomo, Francesco Bigliardi e Angelo Ballacomo dell’Asd Taneto, Giorgio Riccò, direttore generale del Sorbolo e Tito Cofano, diesse e vice presidente della Bassa Parmense, tra gli organizzatori storici della Winter Cup, hanno presenziato alla gara inaugurale per poi seguire le singole partite ognuno sui propri campi che ospitano la manifestazione: “Sono felice di aver trovato nei colleghi di Sorbolo e Bassa Parmense tanta passione nell’organizzare questa manifestazione, che terminerà in febbraio e che consentirà a tantissimi ragazzi di continuare a giocare ogni fine settimana anche in questo periodo di sosta invernale - spiega Luigi Mavilla presidente dell’Audace – Inoltre, il sodalizio fra Audace e Taneto ci ha permesso di esportare i valori audacini anche in territorio reggiano, dove i nostri ragazzi si cimentano ogni settimana anche durante la stagione regolare. Il nostro è infatti un progetto di educazione sportiva e di inclusione e la nostra filosofia è quella di creare sempre più collaborazioni con altre realtà per la crescita dei nostri ragazzi”. Tito Cofano, vice presidente nonché diesse della Bassa Parmense aggiunge: “La Winter Cup è per me un ritorno al passato: abbiamo iniziato io e Luigi Mavilla dieci anni fa, quando, assieme, decidemmo di creare un torneo in grado di far giocare i ragazzini anche in inverno. Oggi abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo, avendo unito tre società di Parma, oltre all'Asd Taneto di Reggio. Parma è una grande città di integrazione e con questa Winter Cup si uniscono due territori come quello parmense e quello reggiano, spesso rivali tra loro, uniti, grazie al nostro torneo, nel nome dello sport e dei valori che esso può insegnare a tutti”. Dello stesso avviso è Francesco Bigliardi, socio dell’Asd Taneto, tra gli organizzatori di questa Winter Cup, che aggiunge: “Parma e Reggio assieme per fare giocare dei ragazzi nel nostro splendido campo sintetico. Abbiamo creato questa struttura sette anni fa, proprio perché ci sentivamo di dare vita a qualcosa che potesse essere importante per i giovani: questo è un campo a otto che viene puntualmente utilizzato da diverse società sportive e ora abbiamo perfezionato il nostro accordo con l’Audace che trasferisce alcune squadra del suo vasto settore giovanile qui, sul nostro campo sportivo, permettendoci di diventare un punto di riferimento per i ragazzi della zona, unendo le province di Parma e Reggio. Attraverso la Winter Cup, questo processo di integrazione prosegue anche in questo periodo invernale e per noi è un piacere vedere tanti ragazzini, provenienti da varie parti, affrontarsi sul nostro terreno di gioco”. Tra gli organizzatori della Winter Cup c’è anche Angelo “Cillu” Ballacomo, uno dei soci fondatori dell’Asd Taneto: “Questa collaborazione con l’Audace è una cosa splendida, almeno da parte nostra: ci permette di aggregare tanti giovani e la società parmense è davvero il top in questo senso. Noi, d’altro canto, non abbiamo settore giovanile ma soltanto alcune squadre amatoriali di adulti e per questo motivo siamo molto felici di mettere a disposizione la nostra struttura in sintetico creata apposta per far crescere i ragazzi della nostra zona. Taneto è esattamente tra Parma e Reggio, un territorio nel quale c'è ancora una sana rivalità, ma questi progetti per i nostri ragazzi, sia sul discorso della Winter Cup, sia per quanto riguarda l’attività giovanile durante la stagione regolare, consentono a due province da sempre rivali di lavorare assieme nel nome dello sport”. Sulla stessa linea si colloca il direttore generale del Sorbolo, Giorgio Riccò, società di Promozione con la quale il vulcanico presidente dell’Audace Luigi Mavilla, ha stretto un rapporto di collaborazione proprio l’estate scorsa: “Per noi è un onore rappresentare il Sorbolo in questa Winter Cup che viene fatta da ormai dieci anni con grande soddisfazione da parte di tutti. Siamo convinti che andrà tutto bene, malgrado la situazione pandemica, essendoci dati un’organizzazione piuttosto rigorosa, quindi sono certo che porteremo fino a febbraio, con le finali, tutte le squadre iscritte. Con l’Audace, tra l’altro, abbiamo unito le forze dall’inizio di questa stagione, in quanto le nostre reciproche esigenze coincidevano: l’Audace aveva bisogno di uno sbocco per i propri ragazzi e noi possiamo offrirglielo con la Juniores regionale e la prima squadra in Promozione, così come noi avevamo bisogno di un settore giovanile alle spalle e grazie all’Audace abbiamo un vivaio al top sotto il profilo dei valori, per la crescita dei nostri ragazzi, oltre che sotto l’aspetto organizzativo e della qualità della proposta formativa”. Nelle foto: - Luigi Mavilla, presidente dell'Audace - I ragazzi dell'Audace Parma impegnati nella Winter Cup - I ragazzi del Team Fedenza, che hanno sfidato l'Audace nella prima giornata - Alcuni organizzatori dell'evento. Da sinistra: Maurizio Ballacomo, Francesco Bigliardi e Angelo "Cillu" Ballacomo dell’Asd Taneto, Tito Cofano, diesse e vice presidente della Bassa Parmense e Luigi Mavilla - Giorgio Riccò, direttore generale del Sorbolo