parma pronta a scendere di nuovo in piazza per alan e larry.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday La protesta contro la sperimentazione sui macachi non si ferma e Parma è pronta a scendere di nuovo in piazza per Alan e Larry, due dei macachi che sono ancora rinchiusi negli stabulari dell'università di Parma. Alan e Larry e i loro bellissimi occhi che sono arrivati al cuore di tutti, quegli stessi occhi su cui vorrebbero fare gli esperimenti. Quegli occhi puri e innocenti che sono riusciti a uscire oltre quei muri e arrivare a essere visti da tutti. Nessuno avrebbe dovuto mai vederli quegli occhi, nessuno vede mai le creature che sono nei laboratori di sperimentazione. Non esce mai nulla oltre quei muri... Alan e Larry invece sono stati visti, le loro immagini hanno fatto il giro del mondo. Ci sono state proteste anche all'estero per i macachi di Parma! Loro, diventati simbolo di libertà... loro, ancora rinchiusi. Alan e Larry! È per loro che Parma è pronta di nuovo a scendere in piazza il 12 dicembre per un evento dal nome "La marcia del cuore". Cittadini di Parma e animalisti provenienti da tutta Italia sfileranno in corteo per chiedere la liberazione dei macachi di Parma, perchè non è pensabile che questi macachi, così amati da tutti, siano ancora rinchiusi dentro un laboratorio di sperimentazione. È una richiesta fatta col cuore, un appello accorato che il 12 dicembre verrà di nuovo indirizzato all'università di Parma e di Torino, responsabili di questi esperimenti su queste creature: MACACHI DI PARMA LIBERI! La marcia del cuore, Parma 12 dicembre ore 14.30 piazza della Pace. Tutta la città è invitata. Portiamo il cuore in piazza e chiediamo la cessazione di questi esperimenti. Gli animali sono creature... Link evento: https://fb.me/e/1T1wf06Wm Associazioni e gruppi partecipanti: Meta Italia con Meta Parma, Avi con Avi Parma, Partito Animalista Europeo, Enpa Parma, Partito Animalista Italiano, Radioveg.it, Salviamo i macachi di Parma. Ruggiero Katia, referente Meta Parma e Avi Parma

