parma: viaggio nella capitale dei rifiuti

Sono tante le segnalazioni che ci arrivano ogni giorno, qui abbiamo voluto pubblicarne una piccola parte, nella speranza che chi di dovere intervenga al più presto. Le vie segnalate sono le seguenti: via Alessandria, via Monte Corno, via Verona, via Trieste, via Palermo, via Firenze, via Bergamo, ecostation P.le Sicilia, cavalcavia Str. Benedetta/ponte tangenziale, area verde viale Cocconi e via Felice Corini. Tra rifiuti e degrado spuntano anche generi alimentari probabilmente destinati alla Caritas, ancora chiusi e gettati vicino ai cassonetti del vetro. In attesa che qualcuno apra gli occhi, dal momento che i cittadini li hanno già ben aperti, il nostro viaggio nella capitale della spazzatura termina qui. Almeno fino alle prossime segnalazioni... Associazione culturale Forza Civica Parma

