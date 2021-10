partecipa al cambiamento!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

A FORLÌ, IL PRIMO FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE Il centro storico della città farà da cornice ai principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Dall’8 al 10 Ottobre, la città di Forlì sarà protagonista del primo “Festival dello Sviluppo Sostenibile” organizzato da Spazio 2030, un’associazione di promozione sociale nata da 11 ragazzi della città. Il Festival rientra nell’ambito dell’iniziativa portata avanti dall’ Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), al fine di sensibilizzare e mobilitare la società civile e le istituzioni sui temi della sostenibilità, perseguendo i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals- SDGs) previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Le realtà del territorio forlivese saranno protagoniste: associazioni, artigiani, ristoratori e piccole e medie imprese impegnate nella sostenibilità coinvolgeranno il pubblico con attività e laboratori didattici ispirati ad ognuno dei 17 SDGs. Il Festival sarà un’occasione di confronto grazie all'Aperitivo con l’Esperto, in cui i cittadini e le cittadine partecipanti potranno rivolgersi direttamente ad esperti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. L’ideazione di pratiche che possano delineare un percorso verso un futuro sostenibile, sarà frutto dell’unione delle persone. Il programma sarà itinerante e pieno di musica e danza, con attività distribuite tra piazzetta della Misura, il Cinema San Luigi e il Laboratorio Aperto di Forlì (in Via Valverde). Il territorio, con i suoi spazi di vita, parteciperà all’inizio di un grande cambiamento. L’ingresso sarà gratuito. Per la partecipazione sarà necessario mostrare il proprio Green Pass. Il Festival dello Sviluppo Sostenibile è una grande occasione per fare conoscere a tutto il territorio la necessità di applicare, anche in stili di vita differenti, la sostenibilità. Questo Festival è dedicato a tutta la cittadinanza: per chi nella propria quotidianità, mette già in pratica azioni sostenibili e per chi ancora non sa da dove partire per costruire un futuro migliore per sé e per gli altri. Per ulteriori informazioni spazio2030.it