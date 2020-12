Tempi nuovi, auto nuove: la rivincita dell’elettrico

Per chi oggi si trova nella condizione di dover acquistare un’automobile ha ancora senso scommettere su modelli con carburazioni termiche? Non è forse più conveniente orientarsi verso l’ibrido o l’elettrico, entrambi segmenti in costante espansione all’interno del mercato dell’automotive?

Le ragioni che sembrano far pendere la bilancia verso questa seconda opzione, d’altronde, sono diverse. Innanzitutto c’è un discorso legato ai costi: tanto l’ibrido quanto l’elettrico permettono di ridurre in modo sensibile le spese per il carburante, generando un risparmio tangibile per l’automobilista.

Oltre a questo, optare per questi modelli permette di non incorrere nelle sempre maggiori limitazioni – se non addirittura blocchi – del traffico disposte dai comuni per ridurre il livello di polvere sottili nell’aria all’interno dei conglomerati urbani.

Infine c’è la questione ambientale: le automobili ibride e – sopratutto – elettriche riducono drasticamente le emissioni di anidride carbonica, limitando così il nostro impatto sull’ambiente e determinando al contempo un sensibile miglioramento della qualità dell’aria all’interno delle città. E tutto questo a fronte di prestazioni sempre più performanti e ormai del tutto analoghe a quelle delle automobili con carburazioni diesel o benzina.

Scommettere sulla mobilità sostenibile, insomma, oggi è una scelta che conviene. E non è certo un caso che il gruppo FCA – coerentemente con la sua storia fatta di innovazione e attenzione verso le esigenze mutevoli del mercato automobilistico – ha lanciato sul la sua prima vettura full electric: Fiat 500 Electric.

Grazie alle batterie Lithium-Ion, l’autonomia della nuova 500 Electric è di ben 320 chilometri. Inoltre il sistema fast charger da 85kw permette di ricaricare l’80% della batteria in soli 35 minuti. Non solo: la nuova 500 Electric prevede anche un sistema di ricarica domestica che permette di collegarsi alla normale presa di casa così da alimentare comodamente le batterie dell’automobile durante le ore notturne.

Per quanto riguarda l’esperienza di guida invece, le nuova 500 Electric prevede tre diverse modalità di guida: “Normal”, che riproduce in tutto e per tutto l’esperienza di guida di un’automobile a combustione; “Range” che mette il pilota nelle condizioni di guidare utilizzando praticamente solo il pedale dell’acceleratore; “Sherpa” che consente di ridurre al minimo il consumo energetico così da raggiungere senza rischi la destinazione desiderata o la colonnina di ricarica più vicina.

E chiaramente la sicurezza: le telecamere frontali monitorano costantemente gli spazi adiacenti alla vettura attivando se necessario il sistema di frenata assistita, il Lane Catering mantiene l'automobile all’interno delle linee della careggiata mente l’Intelligent Speed Assist riesce a leggere i limiti di velocità suggerendo al guidatore di impostarli tramite cruise control così da non incorrere in sanzioni e tutelare al contempo la sua sicurezza.

Chiudono il cerchio il sistema di connettività avanzata che integra lo smartphone del conducente con il display della plancia e il design classico, pulito e iconico che da sempre caratterizza questo best seller dell’automobile italiana.

Nuova 500 Electric, insomma, è una sintesi di stile, connettività, sicurezza e guida intelligente. Provare per credere: Gruppo Zatti – concessionaria multimarca che commercializza i principali brand del gruppo FCA – apre infatti le porte dei suoi showroom nelle province di Parma e Fontanellato per un test drive e permettere a tutti gli interessati di provare in prima persona le tante qualità della nuova 500 Electric.

