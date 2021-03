Ecco come la pandemia in atto ci ha insegnato l’importanza della sicurezza

5Mai come durante il 2020, ogni individuo ha imparato quanto sia fondamentale preservare la propria sicurezza.

Piccole azioni, cui magari non si era abituati, sono entrati nella routine quotidiana della maggior parte delle persone.

Si assumono, così, una serie di comportamenti volti a limitare la possibilità di contrarre o trasmettere la Covid-19.

Quando si esce di casa, ad esempio, la mascherina è il primo oggetto che si indossa.

Si è radicata la buona abitudine di lavarsi spesso le mani, o igienizzarle con prodotti appositi.

Si cerca, poi, di mantenere un sufficiente distanziamento rispetto agli altri, dati i problemi che possono causare gli assembramenti.

Tutto ciò serve a preservare, per quanto possibile, la propria sicurezza e quella degli altri.



Questa condizione ha spinto alcuni a riflettere riguardo alla sicurezza in senso più ampio, cercando di portare maggiori tranquillità e benessere nella propria vita (e in quella dei propri cari).

E ciò riguarda tutti: i privati come i proprietari di attività commerciali, titolari di aziende come, anche enti pubblici.



Posto il quesito, il passo successivo è quello di trovare una soluzione adatta alle proprie esigenze.

Per proteggere i propri cari, o i propri beni, proprietà o imprese, ci si può rivolgere a istituti specializzati nel settore sicurezza.

Ovviamente, tale scelta va effettuata valutando con attenzione quale operatore garantisca eccellenza ed efficacia.

Un valido supporto per la sicurezza

Metronotte Vigilanza è una delle realtà più solide, grandi e competenti presenti nella zona del piacentino e del parmense.

Dispone, infatti, di un organico di 329 dipendenti e di 70 pattuglie operative sul territorio, di cui ha una conoscenza capillare.

L’Istituto, impiegato da anni nel settore della sicurezza, offre un’ampia gamma di servizi, così da poter ottemperare a qualsiasi bisogno.

Le prestazioni erogate sono rivolte a chiunque possa avere esigenze in ambito di sicurezza, nessuno escluso: enti pubblici, piccole e grandi aziende, attività commerciali, privati.

Chiunque può, quindi, trovare le soluzioni ideali per soddisfare le proprie necessità. Metronotte Vigilanza è, infatti, specializzato nella fornitura, installazione e gestione di impianti di sicurezza ed eroga servizi di vigilanza ad alto contenuto tecnologico.

Si occupa, inoltre, di intervento su allarme, servizi di vigilanza fissa, ispettivi, di videosorveglianza e analisi video, antirapina.

Offre, anche, prestazioni nell’ambito del telesoccorso, portierato e reception, gestione chiavi, controllo accessi, continuous monitoring, cyber security, trasporto, scorta e custodia valori.

Il gruppo Metronotte pone al centro di tutto il cliente, perciò, per poter continuare ad offrire prestazioni di elevato livello qualitativo, si aggiorna costantemente nei vari ambiti di competenza, mantenendosi all’avanguardia.

Ecco perché, ad esempio, si dota di strumenti tecnologicamente avanzati e si dedica alla formazione e all’addestramento del proprio personale.

Ogni azione e ogni scelta sono eseguite con grandi attenzione, cura e passione, così da poter offrire ai propri clienti la soluzione migliore ai loro problemi.

La filosofia che Metronotte segue, infatti, si riassume bene in uno dei loro motti: “quello che facciamo è importante, ma è come lo facciamo che fa la differenza”.

Videosorveglianza e allarmi a garanzia della tranquillità

Tra i servizi di punta, si annovera la fornitura di sistemi d’allarme e videosorveglianza; per andare incontro a tutte le esigenze, è stata data la possibilità di scegliere tra l’opzione di acquisto o di noleggio.

Metronotte è in grado di realizzare un impianto su misura per le personali necessità di qualsiasi esercizio commerciale. Può collaborare attivamente allo studio delle predisposizioni e la successiva realizzazione degli impianti di sicurezza (allarme e videosorveglianza); questo, anche se il locale si trova in fase di progettazione, costruzione o ristrutturazione.

Se, poi, la propria attività è sprovvista di tale predisposizione, Metronotte Vigilanza si occupa di installare innovativi allarmi senza fili, che funzionano via radio: il grado di sicurezza ed efficienza restano immutati.

A ciò, si affianca il servizio di di collegamento ed intervento su allarme: in questo modo, l’attività viene monitorata e gestita 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da professionisti del settore.

Attenzione e professionalità per eccellenti risultati

Per ottimizzare l’impiego delle risorse a disposizione, e garantire la migliore riuscita di ogni servizio richiesto, Metronotte Vigilanza si serve del processo di Risk Management, che si basa su 5 parti fondamentali: la sensibilizzazione, l’organizzazione, l’analisi dei rischi, le sue politiche e procedure di mitigazione, nonché un costante monitoraggio e allineamento del sistema di protezione.

Ciò rende possibile coprire e gestire le zone più a rischio.

Aziende di piccole e grandi dimensioni, attività commerciali, enti pubblici e privati, se risiedono in provincia di Piacenza, Parma, Pavia, Lodi o Cremona, possono rivolgersi con fiducia a Metronotte Vigilanza, affidando all’Azienda la gestione della propria sicurezza.

L’Istituto dispone di due sedi: quella storica, situata a Piacenza e quella di Parma, che ospita gli uffici commerciali e operativi.

Per avere maggiori informazioni e conoscere tutte le prestazioni offerte, è possibile visitare il sito o seguire la pagina Facebook.