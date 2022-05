Patamia (pel): "A parma con Pietro Vignali per sostenere gli artisti umiliati negli ultimi anni e rimettere in sicurezza la citta’"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

“Parma è gravata da tanti problemi, dalla sicurezza al degrado, per non parlare della marginalità a cui sono stati relegati i grandi eventi culturali e l’umiliazione data ai tanti lavoratori, in particolar modo agli Artisti del Coro di Parma”, così Francesco Patamia, Presidente del Partito Europei Liberali. “Ieri ho avuto il piacere di incontrare la presidente dell’associazione ‘Parma è cultura’, Angela Spocci, grande ex direttrice del Teatro Regio di Parma e il maestro violoncellista Massimo Tannoia” - continua Patamia - “e con loro ho avuto modo di approfondire i tanti problemi in cui versa il comparto artistico.” “Il Partito degli Europei e Liberali è a Parma e sostiene fortemente Pietro Vignali nella sua battaglia per riportare il lavoro delle masse artistiche al valore che gli compete. E’ stato l’ex sindaco a realizzare il format del famoso Festival Verdi, con spettacoli e iniziative che si prolungano e con il pieno coinvolgimento degli artisti e della città. L’attuale amministrazione ha svilito e relegato ai margini gli artisti e la città. Noi Europei Liberali siamo qui perché vogliamo che Parma ritorni a fiorire dal punto di vista culturale, economico, commerciale, turistico e soprattutto lavorativo. E non c’è candidato migliore di Vignali per farlo”. “Con Massimo Tannoia e Angela Spocci, ho portato solidarietà e sostegno ai commercianti gravati dal degrado e dall’insicurezza. Siamo fortemente impegnati per combattere i fenomeni di microcriminalità sempre più diffusi, la desertificazione commerciale e il degrado manifesto. E ridare vita alla città attraverso le manifestazioni culturali aiuterebbe a rendere la città di Parma più sicura”, conclude Patamia.