per non dimenticare i macachi di parma

A UN ANNO ESATTO DALLA SENTENZA CHE AUTORIZZÒ LA RIPRESA DEGLI ESPERIMENTI DOPO DUE SOSPENSIONI DEL CONSIGLIO DI STATO, OGGI LE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE RICORDANO AL MONDO I MACACHI DI PARMA. PER NON DIMENTICARE! Il 28 gennaio 2021, dopo due sospensioni del Consiglio di Stato, lo stesso giudice che aveva definito torturatori gli sperimentatori di animali, autorizzò la continuazione degli esperimenti sui macachi di Parma. Dopo ben due sospensioni di questi esperimenti, invece dell'annullamento, arrivò la condanna a morte di sei poveri macachi. I macachi amati da tutta Italia, i macachi arrivati al cuore di tutti, i macachi che tutti volevano liberi, i macachi divenuti UN SIMBOLO DI LIBERTÀ, condannati a morire quindi in quei laboratori. Oltre agli esperimenti che erano stati sospesi per la loro cruenza, per loro è prevista anche l'uccisione. Destinati non solo a subire per anni esperimenti rinchiusi nei laboratori, ma anche a essere uccisi al termine di tutto questo. Una crudeltà inaudita per loro e una tristezza immensa per tutti nello stesso tempo. Oggi, a un anno esatto dalla sentenza che autorizzò la ripresa degli esperimenti del progetto "Light up", vogliamo ricordare Alan e Larry con questa poesia che è stata scritta per loro: "Fermatevi". FERMATEVI! QUANDO VEDETE DUE OCCHI INDIFESI FERMATEVI. NON FATEGLI MALE! QUANDO VEDETE IN QUEGLI OCCHI LA PAURA, FERMATEVI. QUANDO VEDETE IL DOLORE E IL TREMORE, FERMATEVI. NON FATEGLI ALTRO MALE, FERMATEVI! QUANDO VEDETE IL SANGUE INNOCENTE, FERMATEVI. E SE NON LO VEDETE, SE NON VEDETE IL MALE E NON SENTITE IL DOLORE, ALLORA È QUESTA LA VERA CECITÀ. LIGHT UP... ACCENDI LA LUCE! FERMATI! Per il 20 marzo 2022, nel giorno mondiale della felicità, per chiedere ancora la liberazione dei macachi di Parma è prevista la manifestazione dal nome "La Marcia della Libertà". Perchè la felicità e la libertà sono un diritto di ogni creatura! Link evento: https://fb.me/e/2I0miJyJX Ruggiero Katia, referente Meta Parma e Avi Parma.