pini è il terzo moschettiere nell'irc

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Svelata ufficialmente l'ultima punta che andrà a comporre il tridente d'attacco con il quale Collecchio Corse punterà in alto nell'International Rally Cup. Tre portacolori per altrettante categorie nelle quali cercare di recitare un ruolo da protagonista così dopo le conferme di Marcello Razzini, tra le Rally2, e di Fabio Oppici, in lizza per il titolo tra le ex R2B, è giunto il momento di aprire il sipario sul programma stagionale di Milko Pini. Il pilota di Varano de' Melegari, sostenuto dalla scuderia con base a Felino e dal sodalizio Ame Racing, tornerà con costanza al volante, dopo una lunga latitanza dalla scena che conta. Rivisto in azione allo scorso Salsomaggiore, in un'apparizione spot su una splendida Peugeot 106 Maxi Kit Car, il terzo moschettiere è pronto a lanciare il guanto della sfida. “Siamo al via di una nuova avventura” – racconta Pini – “ma siamo consapevoli della tanta ruggine che dovrò togliermi dalle spalle. Sono circa quattro anni che non corro più con un programma quindi, a parte la trasferta del Salsomaggiore dello scorso anno, il primo obiettivo sarà quello di riprendere quei meccanismi fondamentali che servono per giocarsi i campionati.” Anno nuovo, vita nuova e per questa importante campagna nell'IRC Pini ha deciso di affidarsi all'esperienza di Rally Sport Evolution, team bergamasco che gli affiderà tra le mani il volante di una Renault Clio Rally5, da condividere, per la prima volta, con Angelo Mirollo. “Sarò al via di questa stagione con una nuova vettura ed un nuovo navigatore” – sottolinea Pini – “quindi i primi chilometri serviranno per cercare di capire cosa stiamo facendo. Non ho mai utilizzato una Clio Rally5 ma devo dire che il primo approccio con il team di Claudio Albini è stato molto positivo. È una brava persona e sono certo che potremo fare bene assieme.” Il calendario 2023 metterà sul piatto quattro appuntamenti, partendo con il ritrovato Rally Elba, in programma per il 21 e 22 Aprile, prima di passare a due classiche della serie, il Rally del Taro, al 27 e 28 Maggio, ed il Rally del Casentino, al 7 e 8 di Luglio. Il gran finale sarà riservato ad una nuova entrata, il Rally Città di Schio, che, svolgendosi tra il 17 e 18 di Novembre, potrebbe regalare una vera e propria roulette determinata dal meteo. “Taro e Casentino sono gare che conosciamo molto bene” – conclude Pini – “ma inizieremo la stagione dall'Elba, un evento che ho già corso e vinto, tra le Seicento, nel 2000. Sono passati ventitré anni quindi la posso considerare una gara nuova, eccezione fatta per la scivolosità degli asfalti che, essendo su un'isola, saranno una costante. Grazie al presidente ed amico Gianni Assirati, sa sempre darmi il consiglio utile per le scelte da affrontare. Grazie ad Ame Racing, di Amedeo Fico, ed a tutti i partners che hanno deciso di sostenere questa nuova stagione che, mi auguro, possa portare a tutti delle belle soddisfazioni. All'Elba dovremo prendere un attimo le misure ma dalla gara di casa, il Taro, inizieremo a spingere parecchio.”