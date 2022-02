pista di pattinaggio su ghiaccio di parma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Lunedì 28 febbraio chiude la pista di pattinaggio su ghiaccio collocata presso il piazzale Balestrieri a Parma, ma il sogno dei piccoli pattinatori parmigiani continua. Dopo i tanti allenamenti invernali in città, 8 giovani pattinatori parmigiani rappresenteranno Parma in una grande manifestazione internazionale che si terrà a Bologna il prossimo 25 aprile. I giovani parmigiani prenderanno parte alla cerimonia di apertura della seconda edizione di "Bol on Ice", una manifestazione di pattinaggio artistico di rilievo internazionale a cui parteciperanno anche gli atleti italiani reduci dalle recenti Olimpiadi di Pechino oltre alle star del pattinaggio artistico Mondiale. Il titolare della pista su ghiaccio Massimiliano de Bianchi, la gestione Gommaland on ice e la società di pattinaggio ducale Real Skating Team in collaborazione con il centro commerciale Eurotorri hanno permesso a migliaia di giovani e meno giovani a fare sport in piena pandemia Covid nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in un periodo in cui accedere agli impianti sportivi al chiuso era un'impresa. Inoltre nell’arco di quattro mesi di attività della pista le mattinate erano dedicate alle scuole di I° e II° ciclo di istruzione di Parma e Provincia. Sono stati ben 3,850 alunni provenienti da decine di istituti a poter effettuare l’ora di attività motoria su ghiaccio con tanto di valutazione finale del docente in un contesto sempre festoso. Gli 8 giovani parmigiani della Real skating Team sotto la guida dell’istruttrice Sarah Baldini proseguiranno gli allenamenti nell'impianto di Fanano, poi il 25 aprile vivranno l'emozione di pattinare insieme ai grandi campioni in un grande Show. I nostri ragazzi si sono allenati sul piccolo impianto ludico dell'Eurotorri, ma la serietà e l'impegno di istruttori (Giorgio Karim, Sarah Baldini, Valentina D’Eletto e Andrea Chiccoli) e allievi renderanno possibile il loro grande sogno di prendere parte a un evento professionistico. Non solo, anche la squadra agonistica di pattinaggio velocità della Real Skating Team ha potuto usufruire della pista sul ghiaccio per allenamenti settimanali in vista dei prossimi impegni dei campionati giovanili Regionali e Nazionali. Il grande e vivace movimento parmigiano di pattinatori, composto da istruttori, allievi e piccoli agonisti della Pista dell'Eurotorri è pronta per tornare a sfrecciare su strada con i pattini a rotelle nell’impianto ciclistico di Fognano, ma allo stesso tempo sta già contando i giorni per la riapertura stagionale dell'impianto su ghiaccio del prossimo autunno. Quel piccolo fazzoletto di ghiaccio continuerà a rappresentare per tanti giovani un momento di gioia e vera passione sportiva.

