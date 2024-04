Europee, Bonaccini sarà capolista al Nord-Est per il Pd

"La segreteria Elly Schlein mi ha chiesto di candidarmi alle Elezioni Europee da capolista nella circoscrizione del Nord Est per il Partito Democratico. Ringraziandola, ho deciso di accettare. È stata una riflessione lunga. Sono stati dieci anni importanti alla guida della Regione. Dieci anni belli, lunghi, faticosi». Così Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, annuncia il suo futuro.

Non potendo correre per il terzo mandato alle prossime Elezioni Regionali, lo vedremo in lista alle Europee dell'8 e 9 giugno. La circoscrizione dell'Emilia-Romagna comprende anche Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige. «M’impegnerò fino all’ultimo per la Regione - ha detto in un video sui social Bonaccini - e non me ne andrò dall’Emilia-Romagna. Le elezioni regionali si terranno nel prossimo autunno. Sarà una transizione ordinata».

Il mandato della Regione, così, terminerà con qualche mese di anticipo. Lunedì mattina Bonaccini è atteso proprio a Piacenza per illustrare le coperture finanziare del nuovo ospedale di Piacenza alla stampa locale, insieme al sindaco Katia Tarasconi.