Bonaccini si candida alla segreteria del Pd: "È il momento di esserci"

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha deciso di candidarsi per la segreteria del Partito Democratico. Lo ha annunciato nella mattinata di domenica 20 novembre.

"Ho deciso di candidarmi alla segreteria del Partito democratico. È il momento di esserci, di impegnarsi, di partecipare. E di farlo insieme. Per il PD. Per il Paese. Seguitemi!" si legge in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.