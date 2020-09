Pizzarotti: "Di Maio? Se non mi ha ancora bloccato sul cellulare lo incontro volentieri"

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti è stamattina alle Fiere di Parma per l'inaugurazione di Cibus Forum, alla presenza del Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio. Dopo le polemiche per la presenza al suo posto, nel programma, del vicesindaco Marco Bosi, il primo cittadino è andato alle Fiere. "Se non mi ha ancora bloccato sul cellulare lo incontro volentieri" ha detto Pizzarotti riferendosi a Luigi Di Maio, ex collega del Movimento 5 Stelle con il quale ha avuto pesanti polemiche nel recente passato.