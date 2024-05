Cavandoli e Occhi: "Energia, sostegno ai settori manufatturieri"

“Oggi alla Camera i deputati della Lega hanno presentato un’interrogazione al Governo per chiedere iniziative a sostegno dei settori manifatturieri italiani con elevati consumi energetici.

Il costo dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso in Italia è superiore a quello di ogni altro Paese della UE, con gravi ricadute per la competitività delle nostre imprese in Italia e all’estero.



La Lega ha già ottenuto, con l’approvazione di un emendamento al DL Energia, di innalzare da 140 a 300 milioni di euro i fondi annui destinati alla compensazione dei costi indiretti sostenuti dalle imprese italiane con i proventi delle aste ETS.

Occorre fare di più, per questo abbiamo chiesto al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin iniziative per la decarbonizzazione e per la compensazione dei costi indiretti dell’energia, nonché un fondo dedicato ai settori ‘hard to abate’ per contenere l’extracosto dovuto ai titoli di emissione.

Il Ministro nella risposta ha ribadito la volontà del Governo di preservare i settori manufatturieri dalla concorrenza internazionale e sostenere la transizione delle industrie energivore.

Il Governo sta valutando la possibilità di aumentare ulteriormente i fondi per la compensazione, di istituire un fondo per i settori ‘hard to abate’ e intende favorire gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile attraverso l’Energy Release.

A fronte di una risposta soddisfacente da parte del Ministro, resta l’impegno della Lega nella prossima legislatura europea di battersi per ottenere un cambiamento della normativa comunitaria, senza il quale tutti i nostri sforzi rischiano di essere vani”. Così Laura Cavandoli, deputato della Lega.



Sul tema interviene anche Emiliano Occhi, Consigliere Regionale e candidato alle prossime elezioni europee. “Il meccanismo ETS, il pacchetto del green deal come la rincorsa spasmodica al contenimento delle emissioni hanno minato la competitività dei nostri settori energivori e ‘hard to abate’: acciaio, ceramiche, vetro che devono confrontarsi con competitors internazionali agguerriti provenienti da paesi dove l’ossessione per il cambiamento climatico non detta l’agenda politica ed economica. Bene l’operato del governo che prova a “mettere una toppa” a meccanismi e direttive sbagliate in partenza.”