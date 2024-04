Fdi contro Bomaccini: “Ha fatto danni e ora se ne va”

“Bonaccini ha ufficializzato la sua candidatura alle elezioni europee nella circoscrizione di nordest per il Partito Democratico. Ebbene, dopo aver fatto danni in Emilia-Romagna insieme alla sua squadra di governo regionale (solo per citarne alcuni: buco di bilancio nella sanità, nessuna lotta al dissesto idrogeologico e sonni tranquilli dormiti sul dilagare della peste suina con un intero comparto che rischia davvero grosso), ora pensa al suo futuro e tenta la fuga a Bruxelles. Gli Emiliano-Romagnoli - traditi dal loro governatore - meritano sicuramente di meglio. Noi siamo pronti!”. Così in una nota il consigliere regionale Fdi Giancarlo Tagliaferri.