Il vicepresidente del Senato Gasparri in visita a Salsomaggiore

Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, già senatore per Forza Italia, sarà in visita a Salsomaggiore Terme nella campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco per la coalizione di centro destra, Luca Musile Tanzi.

L'incontro si terrà domani sera, 1 maggio, dalle 19.45 nella sede di Forza Italia per Salso, in via Romagnosi 26a. Dopo una breve passeggiata il Senatore incontrerà il candidato sindaco e il pubblico al locale Chat Qui Rit di Salsomaggiore Terme.