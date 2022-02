"Parma Più Sicura", domani il convegno della Lega con Molteni e Salvini

Domani, sabato 26 febbraio, dalle ore 10, presso il Novotel di Via Trento 9 a Parma, si terrà un incontro di approffondimento sulle problematiche della sicurezza in città, dal titolo “Parma Più Sicura”. L'incontro prevede un intervento in collegamento del Segretario federale della Lega, Matteo Salvini, mentre interverranno in presenza il sottosegretario al ministero dell'Interno Nicola Molteni, il sindaco di Ferrara e responsabile enti locali Lega Emilia Alan Fabbri, il responsabile sicurezza Lega Emilia Gianni Tonelli, il vicesegratario federale della Lega Andrea Crippa. L'evento sarà aperto dal Commissario della Lega Emilia, il senatore Andrea Ostellari.

Sono previsti anche contributi dei parlamentari locali: l'onorevole Laura Cavandoli, i senatori. Maria Gabriella Saponara e Maurizio Campari, il Vicepresidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Fabio Rainieri, il Consigliere regionale Emiliano Occhi, la referente provinciale Lega Parma, Sabrina Alberini e gli altri amministratori locali.