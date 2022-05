La Lega: "A Parma sforzo comune per liberare i quartieri dalla deriva di insicurezza, incuria e degrado"

“A Parma serve uno sforzo comune per liberare i quartieri dalla deriva di insicurezza, incuria e degrado in cui è piombata da ormai dieci anni. La nostra città ha bisogno di coraggio e la Lega ha deciso di impegnarsi da subito in questa direzione. Non ci interessa contarci, ma il lavoro da fare per Parma e i suoi cittadini. Se qualcuno in questa prima fase ha scelto un percorso diverso, ne prendiamo atto. E confidiamo che, al ballottaggio, appoggerà Pietro Vignali, l’unico candidato che può spezzare il patto delle poltrone fra PD bolognese e Pizzarotti. Perché per noi Parma viene prima di tutto”. Così in una nota i parlamentari della Lega candidati a Parma: Maurizio Campari e Laura Cavandoli.