Pizzarotti: "Serve un piano europeo per tutelare le nostre aziende"

“Questi primi due giorni trascorsi alle Fiere di Parma per Cibus – 22° Salone Internazionale dell’Alimentazione – confermano in me una convinzione che ho elaborato da diversi anni, fin da quando ero Sindaco di Parma.



Serve un Piano Industriale Europeo per tutelare le nostre aziende e promuovere i nostri prodotti agroalimentari nel mondo. Non possiamo più aspettare. Dobbiamo rimanere competitivi sui mercati globali, incrementare gli scambi import-export e consolidare la leadership della Food Valley nel settore enogastronomico.

In questi due giorni ho incontrato decine di imprenditori che ci rendono orgogliosi nel mondo. L’Unione Europea deve essere al loro fianco, in Emilia come in tutto il Nord Est, terra di lavoratori e di tanti titolari d’azienda.



Il mio compito al Parlamento europeo sarà proprio questo: mettere le nostre eccellenze in condizione di lavorare, crescere e aumentare i posti di lavoro. Ne va del futuro e del benessere del nostro territorio e di tutto il Paese.

Sarò a Cibus anche domani e venerdì, sempre con l’ottica di ascoltare gli imprenditori e confrontarmi con le tante persone giunte in queste ore alle Fiere di Parma: fermatemi, parliamo e progettiamo insieme i prossimi cinque anni. Cibus sia il motore di cambiamento dell’Unione Europa”



Queste le parole pronunciate da Federico Pizzarotti, candidato alle elezioni europee nella circoscrizione Nord Est per la lista “Siamo Europei – Azione”, al termine dei primi due giorni di Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione in corso alle Fiere di Parma.