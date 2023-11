Consiglio, Salzano non è più Capogruppo di Effetto Parma, al suo posto Orazio Pinto

Il Gruppo Consiliare Effetto Parma comunica l'avvicendamento del ruolo di capogruppo in Consiglio Comunale.

In seguito alle difficoltà espresse la scorsa estate dal Consigliere Cristian Salzano nel riuscire a bilanciare adeguatamente la vita personale, famigliare e lavorativa con l'impegno istituzionale richiesto dal ruolo di Capogruppo, il Gruppo Consigliare di Effetto Parma ha individuato nel consigliere Oronzo Pinto il nuovo Capogruppo.

DICHIARAZIONE CONSIGLIERE CRISTIAN SALZANO

“Credo che nella vita come in politica ci sia il tempo delle scelte e delle decisioni: tutto sta nel comprendere il momento giusto per compierle. Dopo 6 anni è arrivato per me il momento di fare un passo indietro, rinunciando al ruolo di Capogruppo di Effetto Parma, che ha richiesto un dispendio di energie e di tempo importante a discapito della mia vita privata.

A chi mi ha chiesto "quindi lasci?", ho risposto e continuerò a rispondere che in realtà raddoppio. Il mio impegno verso la Città paradossalmente sarà maggiore: questa decisione mi priverà di presenziare alle "dinamiche politiche" di alcuni appuntamenti, ma mi permetterà di essere più presente nei Quartieri, tra le persone ovvero ciò che mi ha fatto avvicinare alla politica cittadina.

Avrò quindi l'opportunità di conoscere meglio la mia Parma e lavorare, se possibile, ancora più concretamente alle esigenze e i bisogni del nostro territorio. Non sarà certo un ruolo ad oscurare o cancellare il buon lavoro svolto in questi anni: le buone relazioni nate in Consiglio, il rapporto con le minoranze e la stima sentita in Città saranno il motore di un rinnovato impegno”.

DICHIARAZIONE CONSIGLIERE ORONZO PINTO

“Innanzitutto ci tengo a ringraziare Cristian per il lavoro prezioso che in questi 6 anni ha svolto per il nostro gruppo. Ha dato, e sicuramente continuerà a dare esempio d’impegno e passione.



Assumo questo nuovo incarico che il gruppo ha scelto di conferirmi, con senso di responsabilità politica e la consapevolezza dell'importanza del ruolo in una maggioranza composta da 4 gruppi.



Credo fortemente in questo progetto politico e assumo questo incarico in continuità con il lavoro svolto, cercando di portare le mie competenze e l’ascolto del territorio , per fare sì che Effetto Parma e la maggioranza tutta portino a compimento le linee di mandato approvate con il sindaco Michele Guerra".

DICHIARAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE EFFETTO PARMA E DELL'ASSESSORE MARCO BOSI

"Comprendiamo le ragioni della scelta di Cristian Salzano e lo ringraziamo per il lavoro svolto e per il contributo che siamo certi darà nella prosecuzione dell'impegno politico all'interno di Effetto Parma.

Ringraziamo Oronzo Pinto per la disponibilità dimostrata a svolgere il ruolo di Capogruppo, le cui qualità umane e politiche sono ben note e potranno essere decisive nel ruolo di guida del gruppo e nella costruzione di una solida proposta politica che accompagnerà il lavoro all'interno e all’esterno del Consiglio Comunale nei prossimi anni nell'interesse di Parma e dei suoi cittadini".

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE POLITICA EFFETTO PARMA MIRKO REGGIANI

"A nome di Effetto Parma ringrazio Cristian per il lavoro svolto in questi 6 anni, e al tempo stesso ringrazio Oronzo per l'onere che si sta assumendo. È stata una decisione maturata da tempo, e che abbiamo accompagnato insieme al gruppo con i tempi adeguati.

Ancora una volta la politica cittadina mostra quanti sacrifici ci siano nello svolgere questi ruoli, spesso fuori dal palcoscenico privilegiato della comunicazione politica, ma che rappresentano il cuore pulsante di una Amministrazione”