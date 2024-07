"Tardini: Impossibile andare in Consiglio senza il progetto definitivo"

"Il consigliere Osio probabilmente non conosce la procedura per l’approvazione del progetto sul Tardini, infatti è impossibile portare in Consiglio comunale l’approvazione della durata del diritto di superficie prima che la conferenza dei servizi, dove il Comune come ripeto ha già concluso il proprio ruolo, abbia licenziato il progetto definitivo". Risponde così il capogruppo di Prospettiva Antonio Nouvenne alle dichiarazioni di Marco Osio sulla presunta inerzia dell’Amministrazione. "E’ come se uno a tennis andasse al servizio quando non è il suo turno".

"Infatti – spiega Nouvenne – il Consiglio comunale dovrà discutere la durata del diritto di superficie sul progetto definitivo che esce dalla Conferenza dei servizi e non su uno preliminare che vi entrerebbe ancora incompleto dei necessari passaggi conclusivi che, ripeto, toccano ad altri enti e non al Comune. Solo allora l’aula, di cui anche il consigliere Osio fa parte, potrà avere il quadro chiaro ed esprimersi in modo opportuno".

Nouvenne conclude sottolineando come nella presentazione del suo progetto il Parma calcio abbia rispettato tutte le indicazioni fornite dalla mozione del Consiglio comunale "rimane come già detto da discutere la durata del diritto di superficie che dipende da quanto sarà licenziato dalla Conferenza dei servizi".