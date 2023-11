A Fontevivo azienda licenzia 45 dipendenti, Rifondazione Comunista: "Atto gravissimo"

Rifondazione Comunista "esprime la sua totale solidarietà ai lavoratori dell'EMS Group S.p.A, azienda di Fontevivo che ha annunciato il licenziamento di 45 lavoratori".

Un atto "gravissimo, che colpisce duramente le famiglie di lavoratori e lavoratrici che rischiano di perdere il posto di lavoro in un momento di grande incertezza economica. Questa decisione è la conseguenza diretta della politica liberista e anti-popolare portata avanti da anni dai governi di Centro sinistra e Centro destra e dal sistema industriale italiano, che ha messo al centro il profitto a discapito dei diritti dei lavoratori".

In questo contesto, "l’interrogazione della Lega per mezzo di Fabio Ranieri , che chiede alla regione Emilia Romagna di intervenire per salvare i posti di lavoro, sono paradossali e ingannevoli. La Lega, infatti, è una delle forze politiche che ha più contribuito a questa situazione, votando in Parlamento le leggi che hanno favorito la precarietà e la deindustrializzazione del paese".

La Lega "è la prima a dover dare conto di questa situazione. Invece di fare finta di stare dalla parte dei lavoratori, deve assumersi le proprie responsabilità e cambiare radicalmente la sua politica. Rifondazione Comunista, invece, è da sempre dalla parte dei lavoratori e si batterà per difendere i loro diritti. Chiediamo quindi alle Istituzioni di intervenire per salvare i 45 posti di lavoro dell'EMS group e di mettere in campo una politica industriale che tuteli i lavoratori e le imprese sane".