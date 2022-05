"A Parma serve una svolta dopo il fallimento di Pizzarotti"

"Quello di Pietro Vignali è il profilo di una persona capace e in grado di dare una svolta a una città che viene da 10 anni di gestione Pizzarotti, una gestione assolutamente fallimentare che ha influito negativamente su tutti i settori della città che ha perso ben 4 posizioni per qualità della vita. Non solo, perché durante questi anni è diventata anche una città poco sicura, con un indice di criminalità che la pone addirittura al secondo posto in Italia. Ma anche Pizzarotti un merito ce l'ha, gli va riconosciuto: ha liberato Parma dai grillini, tanto che qui il Movimento 5 stelle non si presenterà neanche".

Lo ha detto a Parma Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in occasione della presentazione della lista azzurra a sostegno del candidato Sindaco Pietro Vignali in vista delle prossime elezioni amministrative. "Dal canto suo Forza Italia - ha aggiunto - ha messo in piedi una squadra di grande valore, una lista composta da donne e uomini convinti della necessità che a Parma debba aprirsi una fase di riscatto. I nostri candidati non sono i famosi 'uomini di partito' sono tutte persone competenti e preparate che non sono interessate alla politica per avere uno stipendio, ma che hanno scelto di candidarsi, sfidando le assordanti sirene dell'antipolitica per fare il bene della propria città, per il futuro dei suoi cittadini che meritano più di una gestione che manca totalmente di visione e prospettiva e che si limita a galleggiare".