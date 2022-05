Addio a Giuseppe Pellacini, una vita dedicata alla politica

E' morto a 58 anni Giuseppe Pellacini. Da tempo lottava contro una grave malattia. La sua è stata una vita interamente dedicata alla politica: è stato infatti segretario provinciale dell'Udc, consigliere comunale a Fontevivo (per due legislature dal 1995 al 2004) e a Parma, e dal febbraio 2009 al giugno 2011 assessore al Patrimonio e alle politiche abitative della Giunta Vignali. Ha anche fatto parte di Parma Unita a sostegno del candidato sindaco Paolo Scarpa nel 2017.

Un politico d’altri tempi, tutto d’un pezzo, con tanta esperienza, che ha sempre portato avanti le sue idee, come quelle sulla sicurezza della città. Su Facebook già in tanti hanno scritto per dare l’ultimo saluto a Pellacini, come il sindaco Federico Pizzarotti: "Una notizia terribile che non avrei mai voluto leggere. Penso che ricordare nel migliore dei modi l'ex assessore e consigliere comunale Pellacini sia quello di tornare con la memoria ai tanti scontri avuti assieme in Consiglio Comunale, ognuno con le proprie idee ma sempre nel rispetto della persona e dell'istituzione. Sempre nel rispetto dei ruoli. Il consigliere Pellacini è stata una persona perbene, un politico onesto che ha speso larga parte del suo tempo per Parma e i parmigiani, con passione e dedizione. Un politico d'altri tempi. Alla sua famiglia e ai suoi cari mi stringo in un forte abbraccio a nome di Parma, del Comune e di tutti i parmigiani.

Che la terra ti sia lieve".