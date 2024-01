Allungamento della pista, domani audizione al Parlamento europeo della petizione dei cittadini contro il finanziamento statale

Si terrà lunedì 22 gennaio, a partire dalle ore 15.00, l’audizione al Parlamento Europeo della petizione presentata da cittadini e associazioni contro il progetto di allungamento della pista dell’aeroporto di Parma.

La competente Commissione Petizioni, grazie al sostegno del Gruppo dei Verdi Europei, sarà chiamata a valutare se il finanziamento di 12 milioni di euro stanziato dal Governo rispetta le norme in materia di aiuti di Stato e se il progetto è coerente con gli obiettivi di qualità dell’aria e di riduzione delle emissioni fissati dalla legislazione europea, nonché con l’impegno preso a livello UE dal Comune di Parma con il Contratto per la neutralità climatica al 2030.

Come promotori della petizione riteniamo infatti che il progetto di sviluppo del traffico cargo dell’aeroporto sia non solo in contrasto con le politiche europee per il clima e la qualità dell’aria, per cui l’Italia risulta tra l’altro già condannata dalla Corte di Giustizia UE, ma violi anche le disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato.

Lo specifico regolamento europeo stabilisce che è possibile concedere finanziamenti statali per aeroporti ubicati a meno di 100 chilometri di distanza da altri scali, come è il caso tra Parma e Bologna, solo se il traffico passeggeri risulta inferiore a 200.000 all’anno nei due anni precedenti e successivi alla concessione del finanziamento.

I rappresentanti di So.Ge.A.P., la società di gestione aeroportuale, hanno più volte dichiarato, anche in sedi ufficiali come le commissioni consiliari, di puntare a un milione di passeggeri. Negli stessi documenti del Piano di sviluppo aeroportuale, approvato in ottobre dalla conferenza dei servizi ministeriale con il parere positivo del Comune di Parma, il limite di 200.000 passeggeri risulta già superato per gli anni 2024 e 2025. Emblematico è lo studio di impatto per il rumore basato su un traffico aereo di riferimento che risulterebbe superiore ai 450.000 passeggeri.

Per tali motivi chiediamo che la Commissione Europea intervenga affinché sia ritirato il finanziamento statale per lo sviluppo dell’aeroporto di Parma.

I contenuti della petizione saranno presentati ai deputati europei da un rappresentante dei firmatari. Sarà possibile seguire l’audizione in diretta streaming sul sito del Parlamento Europeo.