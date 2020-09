Comunali: l'affluenza nei 5 Comuni alle ore 19 del 20 settembre è stata del 41,97%

L'affluenza alle ore 19 del 20 settembre per i cinque Comuni in cui si svolgono le elezioni amministrative, insieme al referendum confermativo per la riduzione dei parlamentari, è stata del 18.03%. Nello specifico a Fontevivo del 44,45%, a Palanzano del 56,30%, a Pellegrino Parmense del 27,73%, a Soragna del 39,62% e a Varano dè Melegari del 43,05%.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.