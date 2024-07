"Agenti di Comunità? Altro che successo, andate al San Leonardo"

"Ho ascoltato con stupore le dichiarazioni del sindaco Guerra che, nel presentare i nuovi agenti di comunità che opereranno nel centro storico di Parma, ha avuto il coraggio di affermare che la loro attivazione in altri quartieri della città ha dato riscontri molto positivi. Bisognerebbe che il sindaco e l’assessore De Vanna ascoltassero di più i cittadini dei quartieri Pablo, Oltretorrente e San Leonardo". Così Laura Cavandoli deputata e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Parma dopo l'annuncio di un nuovo gruppo di Agenti di Comunità che agirà in Centro Storico. "Soprattutto questi ultimi lamentano che in zone come via Trento e via San Leonardo la situazione è invariata rispetto a prima, e che gli agenti di comunità spesso neanche si vedono. Bisognerebbe evitare proclami e trionfalismi quantomeno per rispetto dei parmigiani, che già sono esasperati dall’assistere al progressivo peggioramento della loro sicurezza".