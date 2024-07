Alluvione: l'interrogazione della Lega sulla prevenzione

“Ho presentato un’interrogazione per chiedere all’amministrazione comunale un maggiore impegno sulla prevenzione onde evitare allagamenti, disagi e danni in occasione di eventi atmosferici avversi - sottolinea Laura Cavandoli, deputata e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Parma. Gli allagamenti di ieri in città hanno messo in luce gli effetti della pericolosa gestione del verde pubblico da parte del Comune.

In nome di una biodiversità estremista o “per favorire l’impollinazione”, come è stato detto, gli sfalci ritardati e minimizzati dal progetto “prati fioriti” hanno dato i loro prevedibili e disastrosi risultati, aiutati dalla scarsa pulizia di strade e tombini, coperti da una coltre di foglie e fiori, dal proliferare di erbacce su marciapiedi e stalli per la sosta, oltre alla carenza delle necessarie potature.

Il risultato lo abbiamo visto ieri: strade allagate a causa dei tombini ostruiti, viali e marciapiedi trasformati in fiumi e piscine piene di foglie, rami secchi, fiori e residui di piante, come accaduto, ad esempio, in via Kennedy e intorno al Parco Ducale, in viale Mentana e viale Fratti, in via Duca Alessandro e nelle strade intorno alla Cittadella, in via Fleming e zona Ospedale, e in zona EFSA.

Il sindaco e la giunta dovranno spiegare con quale modalità e frequenza è stata fatta la manutenzione dei tombini nei mesi scorsi e se intendono procedere alla potatura delle piante che in molti quartieri ormai sfiorano gli edifici e offuscano l’illuminazione pubblica. Per la Lega la prevenzione è essenziale e per questo chiediamo all’amministrazione di garantire una migliore gestione del verde, più pulizia di strade, marciapiedi e tombini”.