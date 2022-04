"Alta velocità a Parma: basta polemiche strumentali, è l'ora di accelerare"

"A riprova di come le polemiche del centrodestra - si legge in una nota del Partito democratico di Parma - che puntano a sminuire il ruolo di Parma, siano funzionali solo ai fini della campagna elettorale, siamo lieti di commentare positivamente l'avvio dell'iter per potenziare la linea dell'Alta velocità, uno snodo di rilevanza strategica che potrà portare a migliori collegamenti e a trasporti più comodi per i parmigiani, e inoltre ad incentivare i flussi di visitatori in città". Il partito interviene sul tema infrastrutturale legato al potenziamento della rete ferroviaria, e nello specifico in merito al tavolo di lavoro che coinvolge Comune e Ministero delle Infrastrutture per valutare un uso intensivo dell'interconnessione già esistente oppure se realizzare una nuova fermata dell'Av in zona Fiere, così come richiesto da una mozione del gruppo Pd approvata dal Consiglio comunale.

"Siamo sicuri che lo studio di fattibilità prodotto dal Comune di Parma con il contributo dell'Unione Parmense degli Industriali permetterà di arrivare al migliore sviluppo del progetto, si tratta del resto di un lavoro promosso anche dall'ex Ministro De Micheli quando ricopriva il dicastero, come ribadito anche la scorsa settimana, e che l'attuale Ministro Giovannini ha confermato dando mandato a Rete ferroviarie italiane di studiare il caso e la sua realizzazione. E' l'ora di accelerare su questo tema ed è l'ora di mettere da parte le sterili e strumentali polemiche fatte nascere da chi non ha realmente a cuore il bene della città"