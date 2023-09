Ambiente Parma, Gibertoni: "Fare chiarezza su inchiesta che riguarda il funzionario Arpae"

Fare chiarezza su una vicenda giudiziaria che riguarderebbe un funzionario Arpae. A chiederlo, in un'interrogazione, è Giulia Gibertoni (Gruppo Misto) che ricorda come "a settembre 2021 un funzionario, dipendente della sede di Fidenza (Parma) di Arpae Emilia-Romagna era stato arrestato dalla Guardia di Finanza e accusato di gravi condotte che sarebbero sfociate in diversi episodi di corruzione perpetrati in violazione dei propri doveri di ufficio". Da qui l'atto ispettivo per sapere "se il funzionario di Arpae, sottoposto a indagine giudiziaria dalla Procura della Repubblica di Parma, per una vicenda di corruzione, nel settembre del 2021, sia effettivamente andato a processo e a quale grado di giudizio si sia oggi pervenuti e con quale esito nonché se il funzionario di Arpae sia stato sospeso dal servizio e in quale data e se sia ancora in corso il rapporto di lavoro con Arpae o, viceversa, sia stato licenziato e in quale data".