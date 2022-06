Amministrative del 12 giugno, è il giorno del vota: lo speciale

Oggi, domenica 12 giugno, i parmigiani sono chiamati a votare per l'elezioni diretta del sindaco e del consiglio comunale e per i 5 quesiti referendari abrogativi sul tema della giustizia. Le urne saranno aperte dalle ore 7 alle ore 23. Per lo spoglio si parte dai quesiti del referendum per poi passare, dalle 14 di lunedì 13 giugno, alle Comunali.

Il manifesto dei candidati alle elezioni amministrative

Il facsimile della scheda elettorale di Parma

I facsimile delle schede per i referendum abrogativi

Gli elettori per i referendum saranno 139.425, di cui 66.248 maschi e 73.177 femmine. Gli elettori per le elezioni ammnistrative saranno 146.939, di cui 70.030 maschi e 76.909 femmine. I diciottenni che voteranno per la prima volta saranno in totale 2452 di cui 1255 maschi e 1197 femmine.

Possono votare per le elezioni comunali tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del 12 giugno 2022. Potranno votare anche gli elettori residenti all’estero avvisati tramite cartolina-avviso. Per i referendum abrogativi gli elettori residenti all’estero voteranno invece per corrispondenza tramite plico inviato dal Consolato di riferimento.

Come si vota

Le schede per i referendum sono di diversi colori - rosso, arancione, giallo, grigio e verde. Trattandosi di referendum abrogativo chi vuole mantenere le norme in vigore deve rispondere No, chi le vuole eliminare deve rispondere Si.



La scheda per le elezioni comunali è invece di colore azzurro (Il facsimile)

Per i Comuni, come Parma, con più di 15mila abitanti è possibile:

segnare solo il nome del candidato sindaco senza indicare la lista;

segnare solo la lista collegata al candidato scelto;

segnare sia il candidato sindaco che una delle liste a lui collegate;

segnare il nome del candidato sindaco e il nome di una delle liste non collegate a lui (attuando il cosiddetto «voto disgiunto» e garantendo in questo modo il voto all’uno e all’altra).

In tutti i Comuni con almeno 5mila abitanti (Parma compresa) è possibile esprimere fino a due preferenze per i candidati a consigliere comunale indicando il loro cognome sulle linee tratteggiate sotto il contrassegno della loro lista di appartenenza. Se più di uno, i candidati indicati devono essere di sesso diverso tra loro, pena l’annullamento del secondo nome scelto

Cosa serve per votare

Per poter esprimere il proprio voto occorre presentarsi presso la sezione elettorale di iscrizione muniti di tessera elettorale personale e di carta d’identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione munito di fotografia e timbro a secco, ad esempio: patente, passaporto, libretto di pensione, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, purché convalidata da un comando militare. I documenti elencati sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano garantire una sicura identificazione dell’elettore.

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 2 del 14 febbraio 2018, ha chiarito che al fine di favorire il più possibile l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di CIE, è da ritenere che la ricevuta della CIE, in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce, risponda ai requisiti del documento di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, l’identificazione al seggio sarà possibile anche con tale sola ricevuta.

I voti, la maggioranza assoluta e il ballottaggio

Il candidato viene eletto sindaco al primo turno nel caso in cui ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi, ossia il 50 per cento più uno. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga questa soglia è necessario procedere con i ballottaggi due settimane dopo il primo voto (ossia il 26 giugno), a cui parteciperanno i due candidati che hanno ottenuto più preferenze.

SEZIONI

Le sezioni sono 204, più 8 sezioni speciali. utti i seggi sono ubicati nella sede indicata sulla tessera elettorale.

SEZIONI SPECIALI

Per i ricoverati in strutture ospedaliere o luoghi di cura è possibile esprimere il proprio voto in sezioni speciali allestite all’interno del luogo di degenza, in seguito ad apposita richiesta scritta presso la Direzione Sanitaria.

Le sezioni speciali nel Comune di Parma sono:

23 “Villa Parma” piazzale Fiume, 5

37 Ospedale Maggiore, Torre delle Medicine, primo piano, via Gramsci, 14

58 Ospedale Maggiore Padiglione Ala Est, sesto piano

59 Ospedale Maggiore, Padiglione Maternità, primo piano, via Gramsci, 14

60 Ospedale Maggiore, seggio Covid: Padiglione 26 ex Clinica Medica primo piano, via Gramsci, 14

61 Ospedale Maggiore, Padiglione Ala Ovest, sesto piano, via Gramsci, 14

105 Casa Circondariale (Carcere)

163 Casa di Cura “Città di Parma” piazzale Maestri, 5

Numero verde 800.977917

Con la chiamata al numero verde, completamente gratuita, si può prenotare il duplicato della tessera elettorale in caso di smarrimento. Inoltre, si possono avere informazioni su: orari e sedi di voto, servizi di trasporto speciale, iscrizione alle liste elettorali del Comune di Parma, modalità di voto per cittadini italiani residenti all’estero, persone ricoverate, persone che necessitano del voto domiciliare e del voto assistito, rinuncia all’incarico di scrutatore, nomina del segretario da parte dei Presidenti di seggio, ogni altra informazione attinente le elezioni.