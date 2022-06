Ecco il facsimile della scheda elettorale per le elezioni amministrative del 12 giugno a Parma. Il documento è stato pubblicato dalla Prefettura. Domenica 12 giugno, i parmigiani sono chiamati a votare per l'elezioni diretta del sindaco e del consiglio comunale e per i 5 quesiti referendari abrogativi sul tema della giustizia. Le urne saranno aperte dalle ore 7 alle ore 23.